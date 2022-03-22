Основатели «Заверните» подали заявку на грант на развитие сети фастфуда
Генеральный директор сети быстрого питания «Заверните» Андрей Щетинин заявил, что компания планирует в течение трех месяцев открыть в столице от трех до пяти точек, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По его словам, основатели подали заявку на получение гранта мэра Москвы в размере около 2 млн рублей на развитие сетей быстрого питания.
Он пояснил, что концепция «Заверните» - это «почти то же самое, что KFC», то есть клиентам будут предлагаться «крылышки, целая курица, соусы, куриные роллы и куриные бургеры», «экологически чистое и здоровое питание», без панировки.
«В планах у нас создать около 300 точек в течение четырех-пяти лет. Мы сейчас запускаем первую точку в Калуге... Раз сейчас появилась такая программа поддержки от правительства Москвы - мы подали заявку», - рассказал предприниматель.
Щетинин добавил, что средний чек будет составлять примерно от 300 до 400 рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания, сообщает RT.
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