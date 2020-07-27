Основатель VTimes: Кризис - лучшее время для старта
Бывший замглавного редактора «Ведомостей» и один из создателей VTimes в эфире НСН рассказал, почему его соратники не намерены конкурировать с «Ведомостями».
Бывшие журналисты «Ведомостей», которые покинули газету после смены руководства, запускают новый проект VTimes. Он будет освещать как традиционные для «Ведомостей» темы, так и несколько новых, в том числе здоровье и экологию. Зарабатывать издание планирует за счет краудфандинга и рекламы.
Бывший замглавного редактора «Ведомостей» и один из создателей VTimes Александр Губский в эфире НСН рассказал, почему было решено поменять концепцию издания.
«Жизнь изменилась. "Ведомости" придумывались более 20 лет назад, в другой экономической и политической ситуации. В условиях пандемии все мы задумались о здоровье, увидели, каково состояние нашего здравоохранения. Понятно, что климатические изменения и экологические проблемы - это никакой не миф», - сказал Губский.
По его словам, конкурировать с «Ведомостями» создатели VTimes не собираются.
«"Ведомости" – это печатное издание. У нас бумаги не будет. Очевидно, что "Ведомости" сильно меняются. Мы не отталкиваемся от того, что "вот, ребята, мы сделаем так же, только лучше". Мы не таргетируем, кто наш конкурент или противник. Мы хотим предложить качественный, востребованный продукт, как мы его себе видим. Надеюсь, видим, правильно, и он будет востребован и читателями и рекламодателями», - добавил собеседник НСН.
В этом новому проекту должны помочь известные имена вовлеченных в него профессионалов. «Все наши журналисты в "Ведомостях" звездные. Все, кто уже присоединился и кто присоединится позднее. Равно как и колумнисты. Многие из тех, с кем мы много лет сотрудничали, будут писать для нас. На этой неделе уже станет ясно, кто именно. Всего в редакции у нас будет несколько десятков человек», - пояснил Губский.
Однако конкретных предложений по рекламе пока не поступало. «Мы только объявили и теперь начнем плотные контакты, поясняя потенциальным рекламодателям, что мы хотим предложить», - отметил журналист.
Что касается краудфандинга, то VTimes будет ориентироваться на зарубежные масс-медиа.
«В сентябре мы объявим эту кампанию и посмотрим, насколько наш продукт, который к тому времени уже будет более-менее понятен, будет востребован у наших людей, нашего общества. В России в чистом виде примеров такой концепции нет. Они есть на Западе, есть издание De Correspondent в Голландии, есть его британский родственник The Correspondent – это медиа, которые существуют исключительно на краудфандинговой модели. У нас будет модель гибридная, посмотрим, сколько мы сможем собрать. Мы довольно оптимистичны. Сейчас кризис, это значит, новые возможности. Для роста, для новых проектов. Кризис – это лучшее время, чтобы начинать новые проекты, если у вас есть идеи, энтузиазм и деньги» - заключил экс-замглавреда «Ведомостей».
Напомним, в марте ио главного редактора «Ведомостей» был назначен один из основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров. В середине апреля он снял с сайта газеты колонку экономиста Константина Сонина о главе «Роснефти» Игоре Сечине. Затем запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра» и пояснил, что это просьба администрации президента. После того, как в мае Шмаров был утвержден главным редактором «Ведомостей», в знак протеста из издания ушла значительная часть сотрудников.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19
- Пожар в московском СИЗО №6 локализован
- С популярного курорта Вьетнама из-за вспышки COVID-19 эвакуируют 80 тысяч человек
- Медведев высказался о присоединении России к G7
- На территории СИЗО №6 в Москве произошел пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru