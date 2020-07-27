Основатель VTimes: Кризис - лучшее время для старта

Бывшие журналисты «Ведомостей», которые покинули газету после смены руководства, запускают новый проект VTimes. Он будет освещать как традиционные для «Ведомостей» темы, так и несколько новых, в том числе здоровье и экологию. Зарабатывать издание планирует за счет краудфандинга и рекламы.

Бывший замглавного редактора «Ведомостей» и один из создателей VTimes Александр Губский в эфире НСН рассказал, почему было решено поменять концепцию издания.

«Жизнь изменилась. "Ведомости" придумывались более 20 лет назад, в другой экономической и политической ситуации. В условиях пандемии все мы задумались о здоровье, увидели, каково состояние нашего здравоохранения. Понятно, что климатические изменения и экологические проблемы - это никакой не миф», - сказал Губский.

По его словам, конкурировать с «Ведомостями» создатели VTimes не собираются.