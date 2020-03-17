«Ведомости» объявили о смене владельцев издания
Газета «Ведомости» объявила о смене владельцев газеты. Как сообщается на сайте газеты, эту информацию подтвердили нынешние владельцы Демьян Кудрявцев и Владимир Воронов.
Как отмечается, газета будет продана издателю Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубович. В настоящее время заключено предварительное соглашение о продаже 100% акций АО «БНМ» (издает «Ведомости» и журнал Harvard Business Review).
Финансовые нюансы соглашения не уточняются. По словам Кудрявцева, сделка завершится в течение 1-2 месяцев, но переход активов к новым собственникам начнется с 18 марта.
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