«Ведомости» объявили о смене владельцев издания

Газета «Ведомости» объявила о смене владельцев газеты. Как сообщается на сайте газеты, эту информацию подтвердили нынешние владельцы Демьян Кудрявцев и Владимир Воронов.

Как отмечается, газета будет продана издателю Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубович. В настоящее время заключено предварительное соглашение о продаже 100% акций АО «БНМ» (издает «Ведомости» и журнал Harvard Business Review).

Финансовые нюансы соглашения не уточняются. По словам Кудрявцева, сделка завершится в течение 1-2 месяцев, но переход активов к новым собственникам начнется с 18 марта.







