Основатель СДЭК в связи с эмиграцией ищет покупателя на свою долю в компании

Глава логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт из-за эмиграции в Израиль планирует продать свою долю в бизнесе, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

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По данным издания, покупкой доли Гольдорта заинтересовались Х5, Qiwi, «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль» и другие.

В апреле 2023 года Гольдорту принадлежало 55,44% в компании. У предприятия есть еще три совладельца: Вячеслав Пиксаев, Евгений Цацура и Инна Яковлева. Они, по информации СМИ, свои доли не продают.

Между тем финансовый советник, эксперт проекта «Моифинансы.рф» Сергей Макаров посоветовал до Нового года положить свободные деньги на инвестиционный счет, купить надежные облигации и получить налоговый вычет в начале следующего года, пишет RT.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:логистикаЭкономикаБизнесЭмиграция

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