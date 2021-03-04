«Осенний поток-2». Одной «Фортуны» газопроводу недостаточно
Строительство газопровода «Северный поток-2» затягивается до осени. Удастся ли его запустить до конца года?
Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» вновь откладывается, несмотря на то, что к его достройке подключается второе трубоукладочное судно из России. Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в сторону Калининграда для проведения испытаний, после которых будет помогать в достройке трубы барже «Фортуна», которая возобновила работы 6 февраля. Строительство газопровода в исключительной экономической зоне Дании близ острова Борнхольм планируется завершить к концу сентября 2021 года, - говорится в уведомлении оператора Nord Stream 2 AG в адрес Датского агентства по мореплаванию.
Работы по укладке двух веток «Северного потока-2» приостановились буквально на финишной прямой, когда в декабре 2019 года США ввели санкции против компаний-участников строительства. В тот же момент из проекта вышла швейцарская Allseas, трубоукладчики которой были привлечены к строительству. В Москве тогда заявили, что газопровод будет достроен собственными силами, благо Россия располагает по меньшей мере двумя подходящими судами – «Академик Черский» и трубоукладочная баржа «Фортуна».
За достройку газопровода выступает и страна-«пункт назначения». В Германии неоднократно указывали на то, что санкции со стороны США против коммерческого проекта могут расцениваться не иначе «как вмешательство в европейский суверенитет». Представитель германского МИДа заметил на днях, что после смены администрации в Вашингтоне Берлин получает оттуда только «сигналы» по поводу «Северного потока-2». Вместе с тем, именно Германия является, наряду с Россией, главным интересантом газопровода, поскольку страна находится в фазе «энергетического перехода», отказываясь от угля и атома в пользу возобновляемых источников. В этих условиях газ остается единственным ископаемым источником энергии, который можно использовать, - признали в МИД ФРГ.
Попытки достроить газопровод предпринимаются с конца прошлого года «короткими перебежками». В декабре баржа «Фортуна» уложила чуть более 2,5 километров трубы в водах ФРГ, но после этого перешла в воды Дании, где приступила к укладке 120-километрового участка. Между тем, на германском участке недостроенными остаются еще 28 километров.
Изначально достроить два упомянутых участка «Северного потока-2» планировалось до конца апреля. Теперь в качестве времени окончания строительства назван сентябрь, что, по оценке «Коммерсанта», выглядит более реалистичным. С другой стороны, это существенно снижает шансы на запуск магистрали в текущем году – сдача газопровода в эксплуатацию тоже требует времени.
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