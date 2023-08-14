Орешкин заявил об ускоренной трансформации экономики России
Экономика России успешно проходит процесс трансформации, он идет быстрее, чем прогнозировалось, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом он написал в своей колонке для ТАСС.
«Экономика выросла во втором квартале на 4,9% к прошлому году, более того наблюдается рост ко второму кварталу 2021 года. Ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику», — указал Орешкин.
Помощник президента подчеркнул, что быстрая фаза восстановления экономики уже завершилась. В дальнейшем ее рост замедлится и составит 2-2,5 процента в год.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что структурная перестройка экономики страны происходит быстрее, чем ожидал регулятор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru