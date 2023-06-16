Орешкин: все факторы на мировом рынке предвещают укрепление рубля

Все факторы, складывающиеся на мировом рынке, с точки зрения нефтяных котировок, скорее всего, предвещают укрепление рубля. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает РБК.

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Одним из таких факторов, он назвал укрепление экономики КНР.

Вместе с тем, по словам Орешкина, колебания курса национальной валюты в будущем исключать нельзя.

«Есть спрос, связанный с выкупом иностранных активов, и много чего еще происходит», – пояснил он.

Помощник президента РФ подчеркнул, что для россиян колебания рубля не играют большого значения.

«Намного важнее уровень инфляции в стране», - добавил Орешкин.

Ранее стало известно, что курс евро превысил 92 рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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