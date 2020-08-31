Орешкин согласился с оптимистичным прогнозом спада ВВП

Новые оценки Минэкономразвития РФ по спаду ВВП по итогам 2020 года выглядят адекватными, заявил экс-глава ведомства, ныне помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах форума «Территория смыслов».

По его мнению, снижение около 4% за этот год – уровень, на который следует рассчитывать и в текущем, и в следующем году, передаёт ТАСС.

Минэкономразвития улучшило прогноз по снижению ВВП России с 5% до 3,9%. Последняя версия базового сценария была представлена в августе, когда уже стал заметен эффект мер государственной поддержки.

