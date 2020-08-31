Минэкономики улучшило прогноз по спаду ВВП России
Обновлённый макропрогноз Минэкономразвития, на основе которого проводятся бюджетные расчёты, в августе оказался оптимистичнее, чем в июне, пишет газета «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, теперь чиновники прогнозируют спад ВВП по итогам года в размере 3,9% против прежних 5%. Сокращение инвестиций при этом оценивается уже не в 12% ,а в 6,6%, снижение реальных располагаемых доходов – не в 3,8%, а в 3%.
Минэкономразвития в своём новом прогнозе учло более быстрое восстановление экономики. На момент составления предыдущего прогноза не были очевидны динамика спада и эффект мер господдержки.
Пересмотр динамики ВВП в 2020 году повлиял и на оценки на следующие годы. Ожидается, что ВВП вернётся на докризисные показатели осенью 2021 года, в 2022 году рост ВВП составит 3,4%, в 2023 году – 3%.
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