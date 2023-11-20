Эксперты спрогнозировали укрепление рубля до 83-85 за доллар

К концу ноября курс рубля может укрепиться до 83-85 за доллар, полагают аналитики. Об этом пишет «Коммерсант».

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Укреплению рубля способствует продажа валютной выручки и подготовка экспортеров к налоговому периоду, объяснили эксперты. Также они указали на на увеличение штрафов в случае отказа компаний реализовать полученную валюту.

В понедельник, 20 ноября, курс рубля в ходе торгов на Московской бирже укреплялся до 88,13 за доллар. Биржевой курс евро снижался до 96,7 за рубль.

Президент России Владимир Путин 13 октября подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Глава государства заявил, что курс рубля к доллару не связан с проблемами в экономике РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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