Орешкин предсказал грядущий глобальный кризис

Министерство экономического развития России Максим Орешкин считает, что будущий глобальный экономический кризис в мире будет затяжным. По его словам, под ударом может оказаться несырьевой рынок России. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Орешкина, Россия к грядущего кризису готова лучше, чем к предыдущим, пишет URA.ru.

