Орешкин пообещал спад безработицы после пика в июле - августе

Безработица в Российской Федерации достигла пика в июле - августе, в дальнейшем ситуация по этому показателю будет изменяться в лучшую сторону. Об этом заявил советник президента РФ, экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его оценке, отечественная экономика имеет все шансы уже в будущем году вернуться к докризисным показателям по занятости и выпуску продукции в промышленности, передаёт ТАСС.

Ранее сегодня министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии увеличилось в пять раз - с 727 тысяч до 3,6 миллиона. Такие цифры он озвучил при обсуждении мер по повышению уровня занятости населения в партии «Единая Россия».

По оценке Котякова, такой рост означает, что были созданы условия, которые стимулируют граждан официально регистрироваться в центрах занятости в качестве безработных. Этому, по словам министра, способствует и возможность дистанционного обращения без визита в центры.

По словам Котякова, уровень безработицы по методике международной организации труда составляет на сегодня в России 6,3%. Таким образом, около 4,7 миллиона россиян ищут работу. Рост по отношению к начальному периоду пандемии составил 35% или 1,2 млн человек.

