Орешкин пообещал спад безработицы после пика в июле - августе
Безработица в Российской Федерации достигла пика в июле - августе, в дальнейшем ситуация по этому показателю будет изменяться в лучшую сторону. Об этом заявил советник президента РФ, экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
По его оценке, отечественная экономика имеет все шансы уже в будущем году вернуться к докризисным показателям по занятости и выпуску продукции в промышленности, передаёт ТАСС.
Ранее сегодня министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии увеличилось в пять раз - с 727 тысяч до 3,6 миллиона. Такие цифры он озвучил при обсуждении мер по повышению уровня занятости населения в партии «Единая Россия».
По оценке Котякова, такой рост означает, что были созданы условия, которые стимулируют граждан официально регистрироваться в центрах занятости в качестве безработных. Этому, по словам министра, способствует и возможность дистанционного обращения без визита в центры.
По словам Котякова, уровень безработицы по методике международной организации труда составляет на сегодня в России 6,3%. Таким образом, около 4,7 миллиона россиян ищут работу. Рост по отношению к начальному периоду пандемии составил 35% или 1,2 млн человек.
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