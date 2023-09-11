Силуанов спрогнозировал снижение дефицита бюджета
Дефицит российского федерального бюджета начнет постепенное снижение и выйдет в 2025 году на параметры бюджетного правила. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщило агентство «Прайм».
По словам главы Минфина, сегодня бюджетная ситуация в стране стабильно улучшается, что дает возможность прогнозировать исполнение бюджета в 2023 году с дефицитом на уровне 2% ВВП. Такое положение дел отвечает изначальному прогнозу министерства, подчеркнул Силуанов.
Российское правительство взяло на себя «безусловную» оплату всех обязательств. Министр назвал приоритетными задачами обеспечение боеготовности российской армии и безопасности России, социальную поддержку нуждающихся россиян, а также расширение инфраструктуры и технологическое развитие.
Ранее Силуанов заявил, что сегодняшний российский Минфин «покруче» того ведомства, которое было десять лет назад. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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