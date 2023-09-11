Силуанов спрогнозировал снижение дефицита бюджета

По словам главы Минфина, сегодня бюджетная ситуация в стране стабильно улучшается, что дает возможность прогнозировать исполнение бюджета в 2023 году с дефицитом на уровне 2% ВВП. Такое положение дел отвечает изначальному прогнозу министерства, подчеркнул Силуанов.

Российское правительство взяло на себя «безусловную» оплату всех обязательств. Министр назвал приоритетными задачами обеспечение боеготовности российской армии и безопасности России, социальную поддержку нуждающихся россиян, а также расширение инфраструктуры и технологическое развитие.

Ранее Силуанов заявил, что сегодняшний российский Минфин «покруче» того ведомства, которое было десять лет назад. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

