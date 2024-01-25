Орешкин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки

Помощник президента России Максим Орешкин выступил за продление обязательной продажи валютной выручки, пишет РИА Новости.

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Орешкин указал на эффективность меры. По его словам, правительство глубоко проанализировало последствия решения об обязательной продаже валютной выручки.

Помощник президента напомнил, что соответствующий указ президента касается только крупных экспортеров. Он отметил, что наличие гибкого механизма позволяет индивидуально подходить к определенным ситуациям.

Ранее правительство России поддержало продление обязательной продажи валютной выручки. Противоположной позиции придерживается Центробанк: регулятор полагает, что наиболее эффективной для стабилизации валютного рынка оказалась жесткая денежно-кредитная политика, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЦентробанкВалютаМаксим Орешкин

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