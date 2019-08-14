Орешкин назвал заявление Трампа о выходе из ВТО приемом давления на партнеров

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал заявление Трампа о намерении США выйти из Всемирной торговой организации. Как пишет ТАСС, Орешкин определил высказывание американского лидера как переговорный прием для давления на торговых партнеров.

По мнению российского министра, с помощью такого подхода США надеются подтолкнуть своих партнеров к реформированию ВТО, о необходимости которой не раз заявлял Вашингтон.

Кроме того, Орешкин отметил, что выход из организации такого масштабного игрока как США не стал бы критическим. По мнению министра, напротив, это могло бы подтолкнуть организацию к совершенствованию.

Напомним, Трамп в очередной раз заявил о намерении США выйти из ВТО накануне, 13 августа.

