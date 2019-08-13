Дональд Трамп не исключил выход США из Всемирной торговой организации

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может покинуть Всемирную торговую организацию. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению американского лидера, нормы ВТО полезны для других стран, которые пользуются США для обогащения. Трамп привёл в пример Китай, отметив, что в стране начался экономический рост после входа в состав организации.

Как отмечает агентство, Трамп не в первый раз заявляет о возможности выхода Штатов из ВТО. Также он требовал провести реформу организации. Своими действиями он пытается снизить торговый дефицит в отношении других стран, пишет агентство.

Напомним, США и Китай в настоящее время находятся в состоянии торговой войны. Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в эфире НСН объяснил, чем чревато усиление противостояния двух крупнейших мировых экономик.

