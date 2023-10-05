Орешкин: курс доллара «рано или поздно» перестанет расти

Журналисты поинтересовались у него, когда падение рубля достигнет предела и начнется укрепление национальной валюты.

«Рано или поздно», - сказал помощник главы государства в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай».

В ходе торгов на Московской бирже 5 октября курс доллара преодолел отметку в 100 рублей. Евро укрепился до 105 рублей 33 копеек.

Министерстве финансов РФ в ближайший месяц направит 398,7 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты и золота, передает «Радиоточка НСН».

