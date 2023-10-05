Орешкин: курс доллара «рано или поздно» перестанет расти
Помощник президента России Максим Орешкин ответил на вопрос о ситуации с курсом доллара, пишет ТАСС.
Журналисты поинтересовались у него, когда падение рубля достигнет предела и начнется укрепление национальной валюты.
«Рано или поздно», - сказал помощник главы государства в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай».
В ходе торгов на Московской бирже 5 октября курс доллара преодолел отметку в 100 рублей. Евро укрепился до 105 рублей 33 копеек.
Министерстве финансов РФ в ближайший месяц направит 398,7 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты и золота, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru