Оптовые цены на минтай резко обвалились

Если в феврале прошлого года минтай на Дальнем Востоке стоил 102 рубля за килограмм, то сейчас его стоимость упала в два раза - до 65 рублей, сообщает РБК. В центральной части страны этот вид рыбы подешевел до 85 рублей.

В последний раз аналогичные цены на минтай были в июне 2017 года (60 рублей), пишет «Свободная пресса».

