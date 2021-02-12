Оптовые цены на минтай резко обвалились
Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке упали до минимума за последние несколько лет. Произошло это из-за введенных Китаем ограничений на ввоз этой рыбы из-за карантина. КНР закрыла порты, через которые ранее ввозилась российская рыба, в рамках борьбы с распространением COVID-19 еще в декабре 2020 года. Об этом сообщили в ФГУП «Нацрыбресурсы».
Если в феврале прошлого года минтай на Дальнем Востоке стоил 102 рубля за килограмм, то сейчас его стоимость упала в два раза - до 65 рублей, сообщает РБК. В центральной части страны этот вид рыбы подешевел до 85 рублей.
В последний раз аналогичные цены на минтай были в июне 2017 года (60 рублей), пишет «Свободная пресса».
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