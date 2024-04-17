Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке

На 2024 год ожидания по ключевой ставке повышены до 14,9% годовых. Ранее показатель составлял 14,5%.

По мнению экспертов, в 2025 году средний уровень ключевой ставки составит 10,4% годовых. Прогноз на 2026-й повышен до 8,1%.

При этом прогнозы по инфляции не изменились. Аналитики ожидают, что в 2025 году показатель вернется к цели в 4%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2024 году, если инфляция в стране продолжит замедляться, передает «Радиоточка НСН».

