Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке

Экономисты повысили свой прогноз по среднему уровню ключевой ставки в ближайшие три года, свидетельствуют итоги апрельского опроса Центрального банка России.

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На 2024 год ожидания по ключевой ставке повышены до 14,9% годовых. Ранее показатель составлял 14,5%.

По мнению экспертов, в 2025 году средний уровень ключевой ставки составит 10,4% годовых. Прогноз на 2026-й повышен до 8,1%.

При этом прогнозы по инфляции не изменились. Аналитики ожидают, что в 2025 году показатель вернется к цели в 4%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2024 году, если инфляция в стране продолжит замедляться, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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