Опрос: 40% предпринимателей ушли из бизнеса на фоне COVID-19

Почти половина российских предпринимателей (52%) не отказалась от планов по развитию бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 , однако 40% признались, что решили перестать заниматься бизнесом. Такие данные приводит аналитический центр НАФИ по результатам опроса, проведённого в июне среди представителей бизнеса всех основных отраслей экономики.

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Исследование также показало, что 54% смогли продолжить работу даже в период самоизоляции, причём 46% частично или полностью перевели сотрудников на «удалёнку».

Среди негативных последствий пандемии 76% назвали снижение выручки, 66% - сокращение спроса. 18% опрошенных увольняли сотрудников, 34% респондентов рассказали, что им приходилось отправлять сотрудников в отпуск за свой счёт.

Что касается ожиданий, то 35% рассчитывать достичь докризисных показателей уже через несколько месяцев или раньше, а 36% считают, что это возможно только через год.

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ФОТО: games.mail.ru
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