Опрос: 40% предпринимателей ушли из бизнеса на фоне COVID-19

Исследование также показало, что 54% смогли продолжить работу даже в период самоизоляции, причём 46% частично или полностью перевели сотрудников на «удалёнку».

Среди негативных последствий пандемии 76% назвали снижение выручки, 66% - сокращение спроса. 18% опрошенных увольняли сотрудников, 34% респондентов рассказали, что им приходилось отправлять сотрудников в отпуск за свой счёт.

Что касается ожиданий, то 35% рассчитывать достичь докризисных показателей уже через несколько месяцев или раньше, а 36% считают, что это возможно только через год.

