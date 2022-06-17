«Определенная неопределенность»: Риелтор объяснил, почему «накрыло» рынок недвижимости
Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что основные драйверы рынка, в том числе ипотека, перестали работать.
Основные драйверы рынка недвижимости перестали работать, сохраняется тренд на снижение спроса при повышенном предложении, заявил вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.
«Драйвером рынка является ипотека, а она менее доступна, поэтому сейчас тренд на снижение сохраняется. Два других основных драйвера – снижение доходов населения, сокращение объемов экономики, тоже присутствуют. Также определенные ожидания и определенная неопределенность для населения в связи с тем, что происходит – сокращаются рабочие места, снижаются зарплаты. Если до мая месяца этот тренд явно не прослеживался на рынке в виде коррекции цен и спроса, то с мая рынок существенно накрыло. Первым отреагировал рынок аренды – большая часть населения стала думать, как уменьшить свои потребности в жилье, а излишки жилья вывести на рынок, сдать в аренду, мы увидели рост предложения и снижение цен», - рассказал он.
На рынке жилья также фиксируется существенное снижение спроса, который рос за счет дешевой ипотеки, отметил эксперт.
Сбербанк ожидает падения выдачи ипотеки на 20-30% в 2022 году. В мае текущего года российские банки выдали чуть более 31 тысячи жилищных кредитов. Этот показатель оказался минимальным с февраля 2017 года. В общей сложности банки выдали ипотеку на сумму в 120 миллиардов рублей, сообщают СМИ.
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