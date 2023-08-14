Определен инвестор редевелопмента бывшей промзоны в ТиНАО

Компания ООО строительная фирма «СМУ-10» по итогам аукциона получила право провести реорганизацию неэффективно используемой территории в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиции в развитие территории составят 2 млрд рублей. Компания «СМУ-10» сможет провести редевелопмент площадки и построить на ней общественно-деловые объекты, куда смогут трудоустроиться около 300 человек», - сказал Ефимов

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Сосенском построят технопарк и торгово-развлекательный комплекс.

«На месте устаревших складов и стоянок спецтехники будет построено 19,5 тыс. кв.м. общественно-деловой и производственной недвижимости», - добавил Гаман.

Глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что на редевелопмент территории бывшей промзоны претендовали 4 инвестора, к торгам было допущено 3 из них, при этом аукцион стартовал с 7,5 млн рублей. В ходе торгов участники последовательно повышали ее с шагом в 149 тысяч рублей. Всего было сделано 123 шага.

Площадь данной территории 3,47 гектара, она расположена между улицами Эдварда Грига и Александры Монаховой.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

