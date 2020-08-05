Оператор «Северного потока 2» оценит иск экологов Германии против газопровода

Лукашенко и Зеленский обсудили возможность экстрадиции на Украину россиян, задержанных в Белоруссии Киев хочет судить наемников за военные преступления на Донбассе В изменении риторики главы Белоруссии виновато российское руководство – политолог Медведев: попытки властей Белоруссии создать из России образ врага будут иметь печальные последствия