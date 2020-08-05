Оператор «Северного потока 2» оценит иск экологов Германии против газопровода
Оператор газопровода «Северный поток 2» Nord Stream 2 AG принял во внимание и оценит иск экологической организации Германии Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода. Об этом сообщает РИА Новости в компании.
Немецкие экологи подали иск в Высший административный суд Грайфсвальда, требуя пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода, ссылаясь на "новые научные данные" по выделению метана.
Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».
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