Оператор ГТС Украины опроверг отбор части российского газа, предназначенного Молдавии
Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) отрицает, что оставляет в стране часть газа, который «Газпром» транзитом через Украину поставляет в Молдавию.
В пресс-службе ОГТСУ заявили, что голубое топливо, принятое на точке входа из РФ «Суджа» для дальнейшей транспортировки молдавским потребителям, было в полном объёме передано в точках выхода «Алексеевка» и «Гребеники».
«Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам «Газпром», - указали в украинской компании.
Также ОГТСУ, в свою очередь, обвинила «Газпром» в том, российская компания, заявляя о снижении объёмов транспортировки газа, пытается лишить Молдавию возможности использовать украинскую газотранспортную систему и подземные хранилища газа, и заблокировать Кишинёву виртуальный реверс.
Ранее «Газпром» заявил, что российский газ, предназначенный по контракту «Молдовагазу», «оседает» на Укарине, объём, который подаётся на ГИС «Суджа» «превышает физический объём, передаваемый на границе Украины с Молдовой».
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