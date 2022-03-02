ОПЕК+ сохранил план по наращиванию добычи нефти на 400 тыс. б/с на апрель

Расширенный нефтяной альянс ОПЕК+ сохранит увеличение квот на добычу нефти в апреле в размере 400 тысяч баррелей в сутки. Решение принято по итогам министерской конференции, которая продолжалась менее 10 минут, передает ТАСС.

Нефтеэкспортеры подтвердили, что готовы в следующем месяце наращивать добычу прежними темпами. Странам - членам соглашения рекомендовано строго придерживаться параметров договоренностей.

Россия выполняет сделку ОПЕК+ на уровне выше 100%, сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак. По его словам, власти РФ рассчитывают на балансировку рынка чёрного золота до конца года и завершение периода волатильности.

Следующее заседание министров ОПЕК+ назначено на 31 марта.

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ТЕГИ:Александр НовакНефтьОПЕК
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