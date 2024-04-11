ОПЕК: Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай в феврале

Отмечается, что в феврале российские поставщики нефти смогли обеспечить 21% от общего объема импорта нефти Китаем.

В структуре индийского импорта в феврале доля России достигла 33%.

В прошлом году Россия заработала на поставках нефти, угля и газа в несколько дружественных стран почти 187 миллиардов долларов, это на 56 миллиардов долларов больше, чем было в среднем экспортировано в европейские страны до введения антироссийских санкций, напоминает «Профиль».

