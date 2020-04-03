ОПЕК+ обсудит возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки

Нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ обсудят возможность сокращения добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

Между тем, ранее стало известно, что встреча министров стран ОПЕК+ должна состояться 6 апреля в формате видеоконференции. Её цель – стабилизация нефтяного рынка. Об этом заявили в министерстве энергетики Азербайджана.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и Россия смогут договориться о сокращении мирового предложения нефти на 10-15 млн баррелей. Эр-Рияд, в свою очередь, предложил в срочном порядке созвать встречу ОПЕК+ и начать переговоры. Российский министр энергетики Александр Новак также сообщил, что РФ готова к консультациям.