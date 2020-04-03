ОПЕК+ обсудит возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки
Нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ обсудят возможность сокращения добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА Новости.
Между тем, ранее стало известно, что встреча министров стран ОПЕК+ должна состояться 6 апреля в формате видеоконференции. Её цель – стабилизация нефтяного рынка. Об этом заявили в министерстве энергетики Азербайджана.
Ранее Дональд Трамп выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и Россия смогут договориться о сокращении мирового предложения нефти на 10-15 млн баррелей. Эр-Рияд, в свою очередь, предложил в срочном порядке созвать встречу ОПЕК+ и начать переговоры. Российский министр энергетики Александр Новак также сообщил, что РФ готова к консультациям.
Накануне НСН писала, что Саудовская Аравия выступила с призывом к странам-партнёрам в рамках ОПЕК+ провести внеочередную встречу, на которой предлагается обсудить ситуацию на нефтяном рынке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Саудовское агентство печати.
Отмечается, что такое решение Саудовской Аравии продиктовано желанием поддержать мировую экономику «в исключительных обстоятельствах». Кроме того, его можно воспринимать, как «знак признательности за просьбу» Дональда Трампа, отмечает RT.
Ранее стало известно, что стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов росла на 46,7% и на пике достигла $36,29 за баррель. Президент США, в свою очередь, заявил, что ожидает договорённостей по нефти между Москвой и Эр-Риядом.
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