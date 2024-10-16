Отказ от западных правил: Названы последствия включения РФ в «черный список» FATF
В случае включения РФ в черный список FATF любые отношения с российскими фирмами будут рассматриваться как со страной, отмывающей деньги, отметил в эфире НСН Василий Колташов.
Если Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включит Россию в черный список, то это приведет к еще большему затруднению российских торговых связей со странами в континентальной Евразии, в том числе с Китаем, заявил экономист Василий Колташов в разговоре с НСН.
Ранее издание Politico со ссылкой на документ сообщило, что 22 октября FATF рассмотрит включение РФ в черный список. Согласно ему, внесения Москвы в список стран высокого риска добивается Киев. Украина приводит в качестве аргументов «тесное финансовое и военное сотрудничество» Москвы с государствами высокого риска – Северной Кореей и Ираном. Также отмечается роль мессенджера Telegram и криптовалют в России в «содействии финансированию терроризма и отмыванию денег». Колташов перечислил последствия от положительного решения FATF.
«Этот список ускорит отказ от западных правил и уход в зону более свободных торговых отношений, по сути, к разделению системы. Поэтому попытка «замазать» Россию и уже этим еще больше изолировать, приведет к тому, что будут разрушаться западные механизмы контроля над другими странами. Все будут приучаться к тому, что нужно обходить западные правила западных контролеров и работать с Россией, потому что это выгодно. Не торговать с Россией, например, Индия, просто не может. Многие страны, такие как Китай, тоже нуждаются сейчас в торговых отношениях с Россией. Не только мы заинтересованы, но и в нас заинтересованы. И это не весь список, этих стран много», – добавил он.
В черном списке FATF оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. В черный список входят три страны: Северная Корея, Иран и Мьянма. В сером списке – 21 государство, среди них – Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и другие, передает «Радиоточка НСН».
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