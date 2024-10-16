Отказ от западных правил: Названы последствия включения РФ в «черный список» FATF

Если Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включит Россию в черный список, то это приведет к еще большему затруднению российских торговых связей со странами в континентальной Евразии, в том числе с Китаем, заявил экономист Василий Колташов в разговоре с НСН.

Ранее издание Politico со ссылкой на документ сообщило, что 22 октября FATF рассмотрит включение РФ в черный список. Согласно ему, внесения Москвы в список стран высокого риска добивается Киев. Украина приводит в качестве аргументов «тесное финансовое и военное сотрудничество» Москвы с государствами высокого риска – Северной Кореей и Ираном. Также отмечается роль мессенджера Telegram и криптовалют в России в «содействии финансированию терроризма и отмыванию денег». Колташов перечислил последствия от положительного решения FATF.