ООН открыла счет в российском банке для операций в рублях

В кредитной организации заявили, что обратились в Казначейство США за лицензией, которая позволила бы выплачивать членские взносы в программу ООН по окружающей среде. До получения лицензии Организация Объединенных Наций открыла счет в российском банке и начала проводить операции в рублях.

По данным Центрального банка РФ, в августе 2023 года более половины российского экспорта в Европу оплачивалось в рублях. Исторический максимум зафиксирован в июне — 53,2%, передает «Радиоточка НСН».

