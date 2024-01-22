ООН открыла счет в российском банке для операций в рублях

Организация Объединенных Наций (ООН) стала клиентом одного из российских банков для проведения расчетов в рублях, говорится в сообщении Совкомбанка.

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В кредитной организации заявили, что обратились в Казначейство США за лицензией, которая позволила бы выплачивать членские взносы в программу ООН по окружающей среде. До получения лицензии Организация Объединенных Наций открыла счет в российском банке и начала проводить операции в рублях.

По данным Центрального банка РФ, в августе 2023 года более половины российского экспорта в Европу оплачивалось в рублях. Исторический максимум зафиксирован в июне — 53,2%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:РубльБанкиРоссияООН

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