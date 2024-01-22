ООН открыла счет в российском банке для операций в рублях
Организация Объединенных Наций (ООН) стала клиентом одного из российских банков для проведения расчетов в рублях, говорится в сообщении Совкомбанка.
В кредитной организации заявили, что обратились в Казначейство США за лицензией, которая позволила бы выплачивать членские взносы в программу ООН по окружающей среде. До получения лицензии Организация Объединенных Наций открыла счет в российском банке и начала проводить операции в рублях.
По данным Центрального банка РФ, в августе 2023 года более половины российского экспорта в Европу оплачивалось в рублях. Исторический максимум зафиксирован в июне — 53,2%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: кабмин предложил придумать русскоязычную версию слова «маркетплейс»
- РПЦ раскритиковала логотип 80-летия снятия блокады Ленинграда без креста
- ООН открыла счет в российском банке для операций в рублях
- Бэк-вокалист «Короля и Шута»: Осталась рукопись неизданной песни группы
- Хуситы атаковали грузовое судно ВМС США
- Адвокат Сальникова: Блиновская готова выплатить ФНС только 350 млн рублей
- Маск после посещения Освенцима причислил себя к «вдохновленным евреям»
- В 2023 году в России закрылось рекордно низкое число предприятий
- В школах Саратовской области отменили уроки из-за морозов
- В Санкт-Петербурге выявили два случая оспы обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru