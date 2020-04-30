Онлайн-продажу автомобилей назвали последним шансом автопроизводителей
Автоэксперт Олег Осипов объяснил НСН, почему услуга по онлайн-покупке автомобилей не приживётся среди потребителей, и назвал такое предложение последним шансом производителей продать свои автомобили.
Ульяновский автозавод (УАЗ) запустил сервис онлайн-покупки автомобилей с возможностью доставки к подъезду. Эта услуга позволит избежать личного присутствия в автосалоне и выполнить все необходимые формальности дистанционно. Отмечается, что для покупки машины необходимо выбрать модель и нужную комплектацию, и отправить заявку ближайшему дилеру.
Автоэксперт Олег Осипов в беседе с НСН заявил, что подобная услуга не приживётся у автопроизводителей и покупателей, потому как сопряжена с определёнными рисками.
«Плюс тут может быть только один – экономия времени. Но на самом деле, это риск, тем более в случае, когда речь идёт об УАЗе. Я бы этот автомобиль не покупал удалённо, потому что внутри машины надо посидеть, ведь один УАЗ не похож на другой. Я немало на них проездил и такого, чтобы вся серия была одинаковой, по-моему, до сих пор нет, и надо бы проехать и прочувствовать этот автомобиль. Комплектацию и цвет можно выбрать по интернету, но ничто не заменит живого общения с машиной. Поход в автосалон имеет смысл, ведь автомобиль это механика, а она нуждается в осмотре и обслуживании. То, что такая услуга не приживётся, с моей точки зрения, достаточно ясно», - сказал автоэксперт.
Он также сообщил, что для производителей автомобилей подобные услуги – последний шанс продать свою продукцию, потому что в апреле автомобильный рынок рухнул на 95%.
«Но это частности, а на самом деле, производители предлагают такие услуги, потому что это последний шанс продать автомобили. Потому что по некоторым данным, в апреле российский автомобильный рынок рухнул на 93-95%. Скоро мы точно об это узнаем, но на самом деле просел он очень основательно», - добавил Олег Осипов.
Ранее стало известно, что с 29 апреля до 18 мая «АвтоВАЗ» остановит производство автомобилей. Как сообщил председатель первичной профсоюзной организации завода Сергей Зайцев, такой простой связан не только с майскими праздниками, но также с ранее запланированным корпоративным отпуском между ними и еще четырьмя днями выходных, которые добавили после вторых майских праздников. За дни простоя рабочие получат две трети зарплаты. Автоэксперт в эфире НСН объяснил это решение падением спроса на автомобили в несколько раз.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- Десятки чеченцев с битами устроили самосуд над мигрантами во Франции
- Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы
- Попова рассказала, что отодвигает сроки снятия ограничений из-за COVID-19
- Разведка США дала заключение о происхождении коронавируса
- Кабмин разработает экстренные меры поддержки экономики РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru