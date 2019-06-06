Российский бизнес сбежал в самозанятые
Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса рассказал в эфире НСН, почему в России закрывается в 2 раза больше бизнесов, чем открывается, и как с этим бороться.
За 2018 год в России закрылось в два раза больше бизнесов, чем открылось. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их данным, в прошлом году было открыто более 290 тысяч компаний, при этом свою деятельность прекратили свыше 600 тысяч предприятий. Таким образом, число закрывшихся в России за прошедший год компаний превысило число открывшихся в 2,14 раза.
В эфире НСН генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков объяснил преобладающее снижение количества предприятий не только снижением покупательной способности россиян и падением потребительского рынка, но и тем, что многие предприниматели решили перейти в самозанятый сектор.
«Есть один элемент, которые я думаю, они до конца не учли. Очень многие юридические лица в текущем году, особенно малые предприятия, перешли в ИП, в самозанятые, и это тоже сказалось на снижении количества юридических лиц и компаний. Это надо учитывать», — отметил омбудсмен.
Одной из основных причин такого негативного тренда собеседник НСН назвал давление на бизнес со стороны правоохранителей и предупредил о последствиях продолжения движения в этом направлении.
«Если эта тенденция не будет переломлена, то это кризис, стагнация и все негативные последствия, которые скажутся на жизненном уровне, качестве услуг, стоимости и так далее. Эту тенденцию нужно преодолевать. Нужно снижать давление на бизнес, создавать благоприятную среду. Все опросы показывают, что среди учащихся желающих идти в бизнес нет. Все хотят быть чиновниками, работать в налоговой, в полиции, в "Газпроме". Эти тенденции с самого низа надо преодолевать, показывать, что риски минимальные при вхождении в бизнес, что никакие структуры, которые занимаются контролем и надзором, не будут выкручивать руки и подводить под уголовные дела», — призвал Виктор Ермаков.
Добавим, что в исследовании FinExpertiza отмечается, что тренд на по превышению количества закрытых предприятий над числом открытых в целом по России начался еще в 2016 году. По итогам прошлого года лишь в пяти российских регионах открылось больше компаний, чем закрылось. Самый большой прирост числа предприятий аудиторы зафиксировали в Ингушетии, а также в Чечне, пишет РБК.
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