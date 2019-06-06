Российский бизнес сбежал в самозанятые

За 2018 год в России закрылось в два раза больше бизнесов, чем открылось. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их данным, в прошлом году было открыто более 290 тысяч компаний, при этом свою деятельность прекратили свыше 600 тысяч предприятий. Таким образом, число закрывшихся в России за прошедший год компаний превысило число открывшихся в 2,14 раза.

В эфире НСН генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков объяснил преобладающее снижение количества предприятий не только снижением покупательной способности россиян и падением потребительского рынка, но и тем, что многие предприниматели решили перейти в самозанятый сектор.

«Есть один элемент, которые я думаю, они до конца не учли. Очень многие юридические лица в текущем году, особенно малые предприятия, перешли в ИП, в самозанятые, и это тоже сказалось на снижении количества юридических лиц и компаний. Это надо учитывать», — отметил омбудсмен.