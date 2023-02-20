Омбудсмен Титов: Бизнес ждет объявления Путиным курса на свободу предпринимательства

«Важно не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры», — подчеркнул омбудсмен.

В качестве примера подобного решения он привел бессрочное продление моратория на проверки.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что основной темой послания должна стать экономика, и на ее фоне — развитие социальной сферы.

В свою очередь партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов высказал мнение, что послание российского лидера может дать старт изменениям в налоговой системе.

Владимир Путин огласит традиционное послание Федеральному собранию 21 февраля, напоминает RT.

