Оливье от Набиуллиной: Новогодний стол продолжает дорожать

Стоимость салата оливье выросла на 6,8% по сравнению с прошлым годом. Это констатировала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Оливье – ее любимое новогоднее блюдо, призналась г-жа Набиуллина в беседе с Сергеем Шнуровым на телеканале RTVI, во время которой они готовили салат по классическому советскому рецепту.

Рост цен на ингредиенты для главного новогоднего блюда в этом году опережает уровень инфляции, признала Набиуллина. По прогнозу Центробанка, по итогам этого года инфляция не превысит 4,9%, тогда как стоимость оливье, напомним, выросла на 6,8% - два килограмма салата обойдутся в 348 рублей против 326 год назад. Основными «драйверами роста» стали картофель и морковь. Из расчетов Эльвиры Набиуллиной следует, что для приготовления двух килограммов салата на семью нужны 400 граммов маринованных огурцов, 380 г консервированного горошка, полкило картофеля, 200 г моркови, четыре куриных яйца, 300 г докторской колбасы, 200 г майонеза и 100 г лука. Из этих цифр рассчитывается «индекс оливье», который ежегодно в преддверии Нового года публикует Росстат. В этом году он пока не опубликован.

Зато, как мы уже сообщали, Росстат представил данные о динамике цен за неделю с 15 по 21 декабря – период, в который правительство уже вовсю вело войну с ростом цен на основные продукты питания. Так вот, напомним, что, кроме сахара и растительного масла, ставших основной мишенью атаки кабмина, почти все остальные продукты продолжили дорожать.

Однако одним оливье, пусть даже целым тазиком, новогодний праздничный стол не ограничивается. Среднюю стоимость новогоднего стола для встречи 2021-го подсчитали эксперты «Сбермаркета». По их данным, которые приводит ТАСС, новогодний стол в среднем по России обойдется в 5 729 рублей без учета спиртного. Такая сумма получается, если стол состоит из овощных и мясных нарезок, салатов «Оливье», «Мимоза» и «Селедка под шубой», бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков.

Впрочем, практика показывает, что на новогодний стол россияне стараются не скупиться. Все-таки это праздник, с которым в нашей стране связывают все самые лучшие ожидания.

