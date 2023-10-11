Минфин предложил приватизировать «Росспиртпром» в 2023 году
Глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил приватизировать «Росспиртпром», пишут «Известия» со ссылкой на документы министерства, которые были направлены главе кабмина Михаилу Мишустину.
В частности, ведомство заявляет о необходимости «сохранить роль» предприятия, как крупнейшего в России производителя и поставщика этилового спирта, для чего следует уже в этом году провести соответствующий аукцион.
Отмечается, что в последнее время доля «Росспиртпрома» на рынке сокращается, в том числе, за счёт увеличения числа независимых производителей спирта. Вице-премьер Марат Хуснуллин инициативу ведомства одобрил.
Уточняется также, что Минфин попросил поручить Росимуществу провести оценку предприятия.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что согласен с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru