Минфин предложил приватизировать «Росспиртпром» в 2023 году

В частности, ведомство заявляет о необходимости «сохранить роль» предприятия, как крупнейшего в России производителя и поставщика этилового спирта, для чего следует уже в этом году провести соответствующий аукцион.

Отмечается, что в последнее время доля «Росспиртпрома» на рынке сокращается, в том числе, за счёт увеличения числа независимых производителей спирта. Вице-премьер Марат Хуснуллин инициативу ведомства одобрил.

Уточняется также, что Минфин попросил поручить Росимуществу провести оценку предприятия.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что согласен с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

