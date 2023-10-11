Минфин предложил приватизировать «Росспиртпром» в 2023 году

Глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил приватизировать «Росспиртпром», пишут «Известия» со ссылкой на документы министерства, которые были направлены главе кабмина Михаилу Мишустину.

Минфин снизит минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья

В частности, ведомство заявляет о необходимости «сохранить роль» предприятия, как крупнейшего в России производителя и поставщика этилового спирта, для чего следует уже в этом году провести соответствующий аукцион.

Отмечается, что в последнее время доля «Росспиртпрома» на рынке сокращается, в том числе, за счёт увеличения числа независимых производителей спирта. Вице-премьер Марат Хуснуллин инициативу ведомства одобрил.

Уточняется также, что Минфин попросил поручить Росимуществу провести оценку предприятия.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что согласен с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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