Олег Дерипаска снова раскритиковал работу Центробанка России
Российский миллиардер Олег Дерипаска снова раскритиковал работу Центробанка России.
Как написал бизнесмен в своем Telegram-канале, проведение депозитных аукционов Центробанком выкачивает свободные деньги из банковской системы и тем самым разрушает надежды на экономический рост экономики.
Одновременно это перечеркивает работу Правительства и поручения Президента и увеличивает эффективность американских санкций.
По мысли бизнесмена, в этом Центробанку потворствует Госдума, одобряя действия ЦБ, который проводит такие аукционы с 2013 года уже в 20-й раз.
Дерипаска уже не первый раз критикует работу Центробанка под руководством Эльвиры Набиулиной. Так, в декабре прошлого года он заявил, что рост цен на продукты в России связан с высокими процентами по кредитам для сельскохозяйственного сектора, ведь аграрии финансируют свои проекты минимум под 12% годовых. По мнению Дерипаски, при таких процентных ставках вообще стоит удивляться, что продовольствие есть в достатке. Он считает, что если бы в России кредиты были такими же, как в Европе или США, то никакого роста цен не было бы, напоминает RT.
Глава Института современного развития по направлению финансы и экономика, политолог и экономист Никита Масленников прокомментировал для Ura.ru это заявление бизнесмена.
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