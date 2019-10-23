Ограничены полномочия директора «Турпомощи»

В частности, директору «Турпомощи» теперь запрещено совершать сделки на сумму более миллиона рублей, а также сделки, связанные с оказанием экстренной помощи, с недвижимостью, с размещением средств фондов персональной ответственности и резервного фонда туроператоров без одобрения наблюдательного совета. Эти решения были приняты на заседании набсовета под председательством главы Ростуризма Зарины Догузовой. В июле источник в отрасли рассказал о серьезных нареканиях к директору «Турпомощи» Александру Осауленко со стороны Минэкономразвития, Ростуризма, туроператоров и турагентств, - напоминает «Интерфакс». 15 июля набсовет провел внеочередное заседание, но решил не отстранять Осауленко от должности.

Принятый на заседании наблюдательного совета новый регламент – это документально зафиксированный прямой призыв к руководству «Турпомощи» заниматься своими прямыми обязанностями, - пояснила в эфире НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Правильно вести деятельности фондов персональной ответственности и резервного фонда, потому что по управлению особенно фондом персональной ответственности у бизнеса много вопросов накопилось. Второй момент: в случае наступления экстренной ситуации «Турпомощь» занималась бы именно это задачей, а в промежутке не пыталась решать какие-то политические или отраслевые вопросы. Весь остальной функционал, который «Турпомощь» пыталась на себя натянуть последние несколько лет: реестр турагентств, какие-то политические вопросы, связанные с демпингом, с развитием направлений и т.д. – не является функционалом «Турпомощи» и руководства этого объединения».

Если бы «Турпомощь» полностью справлялась с возложенными на нее задачами, не было бы необходимости принимать этот новый регламент, - заметила Майя Ломидзе. И привела наиболее, по ее оценке, вопиющий случай.

«Были вопросы по тому, как она справлялась с эвакуацией (туристов - НСН). Особенно вопиющие ситуации были с «Жемчужной рекой», когда «Турпомощь» в принципе не собиралась заниматься вывозом, если бы не настояли регуляторы власти. С этого, собственно, все и началось».

В принципе такая организация как «Турпомощь», по оценке исполнительного директора АТОР, необходима и уже доказывала возможность эффективной работы.

«В 2014 году она показала свою эффективность, когда вывезли несколько десятков тысяч туристов из-за рубежа за счет средств «Турпомощи». Поэтому как страховочный механизм для туристов, наверное, она нужна. Но это не значит, что ее не надо реформировать».

Отвечая на вопрос о возможной отставке г-на Осауленко с поста руководителя «Турпомощи», Майя Ломидзе сказала, что этот вопрос решает общее собрание ассоциации, которое должно состояться весной.



