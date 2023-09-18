Ъ: Ограничения КНР на экспорт привели к дефициту дронов и запчастей к ним в РФ

Так, в частности, возник дефицит дронов, которые используются в сельском хозяйстве, они весят около 30–40 килограммов и не производятся в РФ в большом количестве.

При этом большинство отечественных производителей запаслись деталями еще до вступления ограничений в силу. Гендиректор компании RuDrones Дмитрий Дацыков рассказал, что компании вывозили оптом все, что могли, в том числе датчики, контроллеры двигателей и камеры. Однако указывается, что запчастей хватит на один-два квартала, а сейчас поставщики пытаются получить разрешения на экспорт.

Ранее министерство коммерции КНР ввело двухлетний запрет на поставки за рубеж комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и дронов гражданского назначения. В ведомстве объяснили меру тем, что некоторые гражданские дроны могут переоборудовать для использования в военных целях, передает «Радиоточка НСН».

