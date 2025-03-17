Официальный курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с 6 августа 2024 года
Официальный курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с 6 августа 2024 года. Согласно данным Центробанка РФ, стоимость американской валюты на 18 марта была установлена на уровне 84,31 рубля (-1,26 рубля).
Также были снижены курсы евро и юаня. Европейская валюта стоит 90,84 рубля (-2,76 рубля), китайская - 11,60 рубля (-0,22 рубля).
При этом внебиржевой курс доллара, по данным торгов на 18:53 мск, опустился ниже 82 рублей впервые с 20 июня 2024 года - до 81,91 рубля.
Ранее Центробанк РФ до 9 сентября 2025 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, пишут «Известия».
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