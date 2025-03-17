Официальный курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с 6 августа 2024 года

Также были снижены курсы евро и юаня. Европейская валюта стоит 90,84 рубля (-2,76 рубля), китайская - 11,60 рубля (-0,22 рубля).

При этом внебиржевой курс доллара, по данным торгов на 18:53 мск, опустился ниже 82 рублей впервые с 20 июня 2024 года - до 81,91 рубля.

Ранее Центробанк РФ до 9 сентября 2025 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, пишут «Известия».

