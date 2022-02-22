Аналитик дал прогнозы на курс рубля после признания ДНР и ЛНР

По его мнению, после признания Россией самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, ситуация стала напоминать 2014 год, когда в состав РФ вернулся Крым.

Эксперт при этом отметил, что восемь лет назад стоимость нефти была пиковой, тогда как сейчас есть умеренный дефицит, в связи с чем геополитическая напряжённость толкает цену вверх.

Он указал, что паре доллар/рубль предстоит пройти тест важнейшего многолетнего уровня, так как отметка 80 рублей за доллар является поворотной точкой и будет предприниматься больше попыток поддержать отечественную валюту.

«Закрепление по итогам недели или месяца выше 80 рублей обещает кардинально повысить волатильность рубля, обозначив капитуляцию долгосрочных покупателей. Возможно, что в ближайшие дни мы ещё увидим борьбу за этот уровень, равно как и отметку 90 рублей за евро», - заключил Купцикевич.

Ранее российский финансовый рынок оказался под давлением геополитических факторов. Во время торгов курсы доллара и евро поднимались почти на 4%, превысив 80 и 90 рублей соответственно. Одновременно индекс Мосбиржи падал почти на 19%, сообщает RT.

