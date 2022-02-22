Аналитик дал прогнозы на курс рубля после признания ДНР и ЛНР
Ведущий аналитика FxPro Александр Купцикевич заявил, что российский рубль находится под давлением из-за геополитической обстановки, сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, после признания Россией самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, ситуация стала напоминать 2014 год, когда в состав РФ вернулся Крым.
Эксперт при этом отметил, что восемь лет назад стоимость нефти была пиковой, тогда как сейчас есть умеренный дефицит, в связи с чем геополитическая напряжённость толкает цену вверх.
Он указал, что паре доллар/рубль предстоит пройти тест важнейшего многолетнего уровня, так как отметка 80 рублей за доллар является поворотной точкой и будет предприниматься больше попыток поддержать отечественную валюту.
«Закрепление по итогам недели или месяца выше 80 рублей обещает кардинально повысить волатильность рубля, обозначив капитуляцию долгосрочных покупателей. Возможно, что в ближайшие дни мы ещё увидим борьбу за этот уровень, равно как и отметку 90 рублей за евро», - заключил Купцикевич.
Ранее российский финансовый рынок оказался под давлением геополитических факторов. Во время торгов курсы доллара и евро поднимались почти на 4%, превысив 80 и 90 рублей соответственно. Одновременно индекс Мосбиржи падал почти на 19%, сообщает RT.
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