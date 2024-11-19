Официальный курс доллара превысил 100 рублей впервые с октября 2023 года
19 ноября 202418:59
Центробанк РФ впервые с 10 октября 2023 года установил официальный курс доллара США выше 100 рублей.
Так, в сообщении на сайте регулятора говорится, что официальный курс американской валюты на 20 ноября составляет 100,0348 рубля.
По сравнению с курсом на 19 ноября доллар подорожал на 0,0918 рубля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара и не пытается с ним бороться, а поиск альтернатив является вынужденной мерой, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru