Официальный курс доллара превысил 100 рублей впервые с октября 2023 года

Центробанк РФ впервые с 10 октября 2023 года установил официальный курс доллара США выше 100 рублей.

Экономист Разуваев: доллар останется в районе 100 рублей до Нового года

Так, в сообщении на сайте регулятора говорится, что официальный курс американской валюты на 20 ноября составляет 100,0348 рубля.

По сравнению с курсом на 19 ноября доллар подорожал на 0,0918 рубля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара и не пытается с ним бороться, а поиск альтернатив является вынужденной мерой, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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