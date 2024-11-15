Экономист Разуваев: доллар останется в районе 100 рублей до Нового года
15 ноября 202414:30
Курс около 100 рублей за доллар сохранится до Нового года, заявил экономист Александр Разуваев, сообщает aif.ru.
При этом, по его словам, национальная валюта США не преодолеет отметку 105 рублей за доллар.
«Слабый рубль очень выгоден экспортерам. Но Центробанк России не допустит резкой девальвации нашей валюты», - отметил Разуваев.
Ранее курс доллара впервые за несколько месяцев пробил отметку в 100 рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru