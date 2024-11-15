Экономист Разуваев: доллар останется в районе 100 рублей до Нового года

При этом, по его словам, национальная валюта США не преодолеет отметку 105 рублей за доллар.

«Слабый рубль очень выгоден экспортерам. Но Центробанк России не допустит резкой девальвации нашей валюты», - отметил Разуваев.

Ранее курс доллара впервые за несколько месяцев пробил отметку в 100 рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

