Экономист Разуваев: доллар останется в районе 100 рублей до Нового года

Курс около 100 рублей за доллар сохранится до Нового года, заявил экономист Александр Разуваев, сообщает aif.ru.

Экономист Змиев назвал оптимальным для России доллар за 150-160 рублей

При этом, по его словам, национальная валюта США не преодолеет отметку 105 рублей за доллар.

«Слабый рубль очень выгоден экспортерам. Но Центробанк России не допустит резкой девальвации нашей валюты», - отметил Разуваев.

Ранее курс доллара впервые за несколько месяцев пробил отметку в 100 рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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