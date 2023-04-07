Официальный курс доллара на выходные составил 82,4 рубля

Курс доллара к рублю, установленный Центральным банком России вырос на 1,72 рубля, до 82,39 рубля, курс евро - на 2,15 рубля, до 90,28 рубля.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН заявил, что власти не будут пытаться удержать рубль от падения ради компенсации аномальный рост дефицита бюджета.

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, в свою очередь, заявил, что в ближайшее время курс доллара может вырасти до 85 рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

