Официальный курс доллара на выходные составил 82,4 рубля
7 апреля 202316:45
Курс доллара к рублю, установленный Центральным банком России вырос на 1,72 рубля, до 82,39 рубля, курс евро - на 2,15 рубля, до 90,28 рубля.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН заявил, что власти не будут пытаться удержать рубль от падения ради компенсации аномальный рост дефицита бюджета.
Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, в свою очередь, заявил, что в ближайшее время курс доллара может вырасти до 85 рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru