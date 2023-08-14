Официальный курс доллара на 15 августа составил 101,04 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный российским Центробанком на вторник, 15 августа, составил 101,0399 рубля, сообщает пресс-служба регулятора.
Таким образом, относительно курса на 14 августа американская валюта подорожала на 2,83 рубля.
Также на 2,71 рубля вырос курс евро - до 110,6847 рубля, а юань подорожал на 33,9 копейки - до 13,8741 рубля.
Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий обменный курс рубля значительно отклонился от «фундаментальных уровней», его нормализация ожидается в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru