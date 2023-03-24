Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» приступит к производству новых электронных компонентов

Научно-производственный центр «СпецЭлектронСистемы», входящий в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», приступит к изготовлению чиплетов – микроэлементов, на основе которых будут изготавливать платы для электронной техники. Ранее аналогичная продукция приобреталась за границей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ранее для микросхем применялись системы на кристалле иностранного производства. Российскими специалистами создавался дизайн будущего изделия и передавался за рубеж, откуда доставляли готовое изделие. Сейчас предприятие освоило процесс разварки кристаллов на корпус платы золотой проволокой толщиной 18 микрометров и будет производить на площадке в Печатниках собственные изделия.

Ефимов добавил, что 33 компании-резидента ОЭЗ Москвы, занимающиеся микроэлектроникой, занимаются непрерывным освоением новых технологий. Это дает возможность оптимизировать изготовление электронных составляющих, подчеркнул он.

Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что с января по сентябрь 2022 года резиденты ОЭЗ, занятые в сфере микроэлектроники, создали для москвичей не менее 800 новых рабочих мест и инвестировали в собственное развитие порядка 15 млрд рублей.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что завод «СпецЭлектронСистемы» занимает порядка 1000 квадратных метров площади, из которых 700 «квадратов» — так называемые «чистые помещения». Для эффективного мониторинга технологических процессов на производстве функционирует специализированная автоматическая система управления с визуализацией и документированием отслеживаемых параметров.

По словам директора производственного комплекса предприятия Андрея Нарбутта, процесс разварки начинается после прочного монтажа и закрепления на плате кристалла. Специальная установка приваривает тонкие золотые проволоки, чтобы соединить контактные площадки кристалла с соответствующей площадкой на плате. Данный процесс целиком автоматизирован, а применяемый компанией метод дает возможность реализовывать не менее 3000 точек разварки за смену.

