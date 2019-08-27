Одной российской компании разрешили поставку говядины в Бразилию

Один российский производитель мяса получил право на поставку говядины в Бразилию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Россельхознадзора.

Предприятием, которое получило это право, стало ООО "Брянская мясная компания". Оно прошло проверку инспекторов из латиноамериканской страны.

Как пишет ТАСС, работа Россельхознадзора с бразильскими коллегами по вопросу поставки говядины велась с 2015 года.



