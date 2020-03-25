Число заражённых коронавирусом в России достигло 658 человек
Число заражённых новым коронавирусом в Российской Федерации за последние сутки увеличилось по официальным данным на 163 человека. Таким образом COVID-19 на сегодня подтверждён у 658 пациентов. Такую последнюю статистику обнародовала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб, передает RT.
По информации вице-премьера, заболевшие зарегистрирован в 55 субъектах федерации. Поправились и выписаны из больниц 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции остаются 112 тысяч.
Как отмечает Ura.ru, новые случаи заражения выявлены в 20 регионах. 120 инфицированных прибавилось в столице, шесть — в Московской области. Все новые заболевшие недавно вернулись из поездок в страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.
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