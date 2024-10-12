Одинокие россияне стали угрозой для экономики страны

Одинокие россияне мало копят, редко планируют бюджет и чаще банкротятся, сообщили в Центробанке РФ.

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Наличие семьи так или иначе заставляет человека думать наперед. А с появлением детей появляется стимул не просто больше зарабатывать, но и инвестировать в будущее, пояснили в Центробанке.

По последним данным, всего 39% единоличных домохозяйств РФ имеют накопления. И только у 28% из них сбережений хватит на несколько месяцев или более.

Ранее стало известно, что в январе-августе 2024 года россияне вывели за границу вдвое меньший объем денег, чем за аналогичный период 2022 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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