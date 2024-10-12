Одинокие россияне стали угрозой для экономики страны
Одинокие россияне мало копят, редко планируют бюджет и чаще банкротятся, сообщили в Центробанке РФ.
Наличие семьи так или иначе заставляет человека думать наперед. А с появлением детей появляется стимул не просто больше зарабатывать, но и инвестировать в будущее, пояснили в Центробанке.
По последним данным, всего 39% единоличных домохозяйств РФ имеют накопления. И только у 28% из них сбережений хватит на несколько месяцев или более.
Ранее стало известно, что в январе-августе 2024 года россияне вывели за границу вдвое меньший объем денег, чем за аналогичный период 2022 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Молоко подорожало на 12% с начала года
- Блогера Литвина задержали после драки на стадионе
- Одинокие россияне стали угрозой для экономики страны
- Группа The Offspring выпустила новый альбом
- Путин исключил из состава Совета по развитию физкультуры и спорта Шойгу и Винер
- Актера Збруева могут выписать из больницы через пару дней
- СМИ: Сотни человек отравились зефиром из «ВкусВилл»
- Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном
- В Испании нашли настоящую могилу Христофора Колумба
- Сбитый дрон ВСУ «Лютый» обнаружили в Херсонской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru