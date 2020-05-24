Одесский стадион «Черноморец» продали американцам вместе с долгами

Футбольный стадион «Черноморец» вместе с гостиницей, фитнес-центром и другой сопутствующей инфраструктурой продали американскому частному предприятию ALLRISE CAPITAL INC, пишет издание «Думская». Лот ушёл с аукциона за 193 миллиона гривен, то есть за 7,2 миллиона долларов по нынешнему курсу.

Экс-депутат Рады согласился с возможным развалом Украины

Как утверждается в материале, стадион продали с 17-й попытки. Предыдущая провалилась 13 мая, когда владельцы объекта хотели выручить за него как минимум 228 миллионов гривен.

Изначально стадион оценивался в 1 миллиард 139 миллионов гривен, но за такие деньги он оказался никому не нужен. Таким образом, разница составила 946 миллионов гривен, или 35,3 миллиона долларов.

Дело в том, что стадион выступал залоговым имуществом по 40 договорам, заключенным бывшим владельцем объекта — обанкротившимся «Имэксбанком». Требования по ним получит новый владелец.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ДолгиСтадионУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры