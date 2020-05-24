Одесский стадион «Черноморец» продали американцам вместе с долгами

Как утверждается в материале, стадион продали с 17-й попытки. Предыдущая провалилась 13 мая, когда владельцы объекта хотели выручить за него как минимум 228 миллионов гривен.

Изначально стадион оценивался в 1 миллиард 139 миллионов гривен, но за такие деньги он оказался никому не нужен. Таким образом, разница составила 946 миллионов гривен, или 35,3 миллиона долларов.

Дело в том, что стадион выступал залоговым имуществом по 40 договорам, заключенным бывшим владельцем объекта — обанкротившимся «Имэксбанком». Требования по ним получит новый владелец.

