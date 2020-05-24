Одесский стадион «Черноморец» продали американцам вместе с долгами
Футбольный стадион «Черноморец» вместе с гостиницей, фитнес-центром и другой сопутствующей инфраструктурой продали американскому частному предприятию ALLRISE CAPITAL INC, пишет издание «Думская». Лот ушёл с аукциона за 193 миллиона гривен, то есть за 7,2 миллиона долларов по нынешнему курсу.
Как утверждается в материале, стадион продали с 17-й попытки. Предыдущая провалилась 13 мая, когда владельцы объекта хотели выручить за него как минимум 228 миллионов гривен.
Изначально стадион оценивался в 1 миллиард 139 миллионов гривен, но за такие деньги он оказался никому не нужен. Таким образом, разница составила 946 миллионов гривен, или 35,3 миллиона долларов.
Дело в том, что стадион выступал залоговым имуществом по 40 договорам, заключенным бывшим владельцем объекта — обанкротившимся «Имэксбанком». Требования по ним получит новый владелец.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
344 тыс.+8 599 / сут.
Умерли
3 541+153 / сут.
Выздоровели
113 тыс.+5 363 / сут.
- В Госдуме назвали региональные вузы для увеличения бюджетных мест
- Володин обвинил США в попытке дестабилизировать ситуацию в РФ
- Российские вузы предоставят 30 тысяч дополнительных бюджетных мест
- Рэпер из Bad Balance погиб при пожаре в Санкт-Петербурге
- Политолог Матвейчев посмеялся над самопиаром Гусевой о перестановках в ЕР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru