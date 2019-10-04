Очень средний класс

Всем характеристикам среднего класса соответствует только 7% населения, или 10,3 млн человек. Такой вывод сделали эксперты Высшей школы экономики. В докладе, посвященном российскому среднему классу, эти 7% называются ядром, составляющие которое люди в полной мере могут быть отнесены к этой категории. Ученые выделяют также ближнюю и дальнюю периферии, то есть тех, кто лишь в той или иной степени соответствуют социально-экономическим характеристикам среднего класса: денежные доходы выше средних по стране, наличие загородного дома или крупных сбережений, использование платных медицинских услуг в последние три года, самоидентификация со средним классом и т.д. С учетом этих «периферийных» категорий средний класс насчитывает уже около 38% граждан страны. Но, повторим, безусловных представителей среднего класса – всего 7%. И самочувствие этого самого среднего класса далеко от идеального: доходы падают год от года. Причины этому назвал в эфире НСН экономист Сергей Хестанов:

«Та часть экономики России, которая не связана непосредственно с государством, с конца 2014 года последовательно сокращается. Экономика в целом растет, хотя и темп низкий, но этот рост достигается за счет разного рода госинвестиций и госпрограмм. А если вычленить из этого роста то, что происходит в коммерческом секторе, где значительная доля представителей среднего класса так или иначе работает – там наблюдается умеренный спад, что и транслируется в падение их доходов».

А уж если в семье появляется ребенок, шансы на то, чтобы остаться в категории среднего класса у этой семьи резко снижаются, - указала автор доклада профессор Наталия Тихонова. По ее словам, которые приводит РБК, «зарплаты представителей среднего класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства, выбрасывая при рождении ребенка на его периферию или за пределы».

Ухудшение материального положения семей с появлением детей - известная проблема, но правительство работает над повышением доходов населения. Так прокомментировал доклад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает, это простая арифметика, - сказал Песков. - Но многие из этих явлений некоторое время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется и реализуется правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности. Работа ведется, но не всё сразу», - добавил представитель Кремля.

Ну, тогда и демографический рост «не сразу». Чтобы, как говорится, по честному.

