Эксперты: качество водки не зависит от ее цены

После сравнения нескольких образцов водки в ценовом диапазоне от 200 до 1554 рублей за бутылку в 0,5 литра эксперты пришли к выводу, что вся она безопасна и ее качество не зависит от цены.

Минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское вырастут с нового года. Повышение утверждено приказами Минфина. С 1 января 2021 года пол-литровая бутылка водки будет стоить не менее 243 рублей против нынешних 230. Коньяк в посуде того же объема – 446 рублей вместо 433. Минимальная цена бутылки игристого объемом 0,75 литра вырастет со 164 до 169 рублей.

